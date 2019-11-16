Под Петербургом совершил аварийную посадку частный самолёт. Борт приземлился рядом с автобусной остановкой

Вынужденную посадку совершил частный самолёт во Всеволожском районе Ленобласти 16 ноября. Пилоту пришлось садиться на грунтовку.

Как пишет 47news, около 13.30 в экстренные службы поступило сообщение об аварийном приземлении частного самолёта. Издание уточняет, что воздушное судно – учебное. Борт сел на грунтовую дорогу перед въездом в ДНП «Луговое» жилмассива Карьер-Мяглово. Вынужденная посадка произошла неподалёку от автобусной остановки.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварийного приземления нет.



