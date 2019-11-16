Уголовный розыск разбирает разборку на Степана Разина

Оперативники Василеостровского района нашли место, где, по их мнению, лежат остатки угнанных с острова машин. Они рассчитывают вменить угонщикам семь эпизодов. «Фонтанка» узнала логистику воров.

По информации «Фонтанки», с утра 16 ноября полицейские изучают залежи запасных частей на разборке Адмиралтейского района. Там, по версии следствия, в ангаре на улице Степана Разина, 8, должны еще остаться части от семи автомашин, угнанных с Васильевского острова.

Накануне «Фонтанка» уже сообщала о задержании угонщиков и обнаружении КIА. Именно после этого сотрудники заглянули на разборку.

По данным «Фонтанки», сегодня в материалах дела указывается, что после исчезновения транспорта с Васильевского машины быстро оказывались в мастерской Гатчины, где они ловко распиливались, а затем уже по частям доставлялись на разборку на Степана Разина. Соответственно, оттуда и продавались петербуржцам.



