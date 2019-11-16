Российские эксперты помогут в восстановлении собора Парижской Богоматери

Российские эксперты примут участие в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери в Париже. Их официальное приглашение во Францию подтвердила 16 ноября посол Сильви Берманн.

«Мы поддерживаем контакты по этому вопросу, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить Нотр-Дам, – цитирует её РИА Новости. – Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому».

Нотр-Дам-де-Пари загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Пожар тушили более 12 часов. Шпиль и часы собора рухнули, сгорела крыша. Реликвии, в том числе терновый венец Христа, удалось успешно эвакуировать, но пострадали двое полицейских и один пожарный. По мнению специалистов, к возгоранию могла привести неисправная электрика. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что один из символов Парижа восстановят через пять лет. Финансовую помощь выразили желание оказать богатейшие люди со всего мира. Но в июне собор Парижской Богоматери получил лишь 80 миллионов евро вместо 850 миллионов, которые обещали спонсоры.

На восстановление собора потребуются годы. Ранее публике представили несколько проектов, как может выглядеть обновленный Нотр-Дам. Окончательное решение о его облике будет принято в 2021 году.



