В Петербурге будут судить пронырливого инкассатора. Его обвиняют в миллионных кражах из банкоматов

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении инкассатора, обвиняемого в кражах из банкоматов. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти 16 ноября.

По версии следствия, 29-летний петербуржец с ноября 2017-го по декабрь 2018 года обчистил четыре устройства в Московском, Невском и Красносельском районах. Из банкоматов он выудил 8,5 миллиона рублей.

«Отмычкой открывал банкоматы и присоединял возле сейфовой части самодельную видеокамеру, диаметром около сантиметра. Система записывала происходящее в реальном времени, в том числе и действия официальных перевозчиков денежных средств. Затем мужчина забирал камеру, просматривал видео, считывал код от сейфа и изготавливал пластиковые ключи для замка хранилища», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дома у обвиняемого нашли отмычку и видеокамеру. Уголовное дело по статье «Кража» направлено в Московский районный суд.



