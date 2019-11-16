Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Лефортовский суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал счета и денежные средства подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, бывшего члена правления «Интер РАО», на сумму 451 млн руб., сообщает РБК. Деньги были изъяты из банковских сейфов, а также по месту жительства обвиняемой.

«Постановлением от 30 октября Лефортовского суда арестованы денежные счета Цуркан на данную сумму», — сказала пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

ТАСС добавляет, что ранее суд наложил обеспечительный арест еще на три банковских счета Цуркан на 500 млн руб. Таким образом, общая сумма, которая находится под арестом в рамках расследования уголовного дела, составляет около 1 млрд руб.

Цуркан — экс-член правления «Интер РАО», где курировала экспорт и импорт электроэнергии. В июне 2018 года стало известно, что ее арестовали по подозрению в шпионаже, обыски по этому делу прошли в Министерстве энергетики.

По версии следствия, Цуркан была завербована разведкой Молдавии и среди прочего передала спецслужбам этой страны «проект документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». По данным РБК, подозреваемая в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. Защита Цуркан называет доказательства по делу сфальсифицированными, бывшая топ-менеджер свою вину не признает.



