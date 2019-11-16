Депутат Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы. За ними стоят противники «Матильды»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина обратилась с заявлением в силовые структуры из-за угроз авторам законопроекта о домашнем насилии.

Как пишет 16 ноября РБК, фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы. Кроме Пушкиной их получают адвокаты Мари Давтян, Алексей Паршин и создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова.

По словам депутата, она назвала кампанию против законопроекта хорошо организванной и финансируемой и отметила, что обсуждение законопроекта в Госдуме в октябре чуть было не сорвали те же самые люди, которые ранее протестовали из-за проката «Матильды», а перед Советом Федерации участников обсуждения встречали выкриками и оскорблениями. Активным противником фильма было движение «Сорок Сороков».

«Фонтанка» рассказывала, что убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко не было случайностью и вернуло в повестку вопрос о домашнем насилии. Эксперты говорят, что есть только один надежный способ не стать его жертвой — разорвать отношения после первого же «раунда». Но на это решаются не все.



