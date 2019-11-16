На ЗСД легковушка влетела в ограждение. Пострадали дети и женщина-водитель

Утром 16 ноября на Западном скоростном диаметре разбилась "Лада", пострадали трое.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу, ДТП произошло в 10:35 на 15-м километре ЗСД. За рулём была женщина 1991 года рождения. Она не справилась с управлением, и машина врезалась в силовое ограждение. Травмы получила и водитель, и мальчики 2009 и 2015 г.р., которые находились в салоне автомобиля.

По факут происшествия проводится проверка.



