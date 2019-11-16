«Играем! Разрешает Бог!» Как Безруков в Петербурге ловил синюю птицу для Дмитрия Медведева

На гала-открытии Культурного форума в «Мариинском-2» премьер-министру РФ вечером 15 ноября показали театральные иллюзии. Дмитрий Медведев пропорционально ответил шоу от Ильи Авербуха и сценариста «Прожекторперисхилтон».

Дмитрий Медведев//Фотобанк СПКФ

Проезд по улице Декабристов 15 ноября напоминал военную кинохронику. По обеим сторонам дороги — полицейские машины с мигалками, работают эвакуаторы, на фоне опустевшего осеннего пейзажа снуют редкие прохожие. На входе в «Мариинский-2» нужно пройти контроль и досмотр, а после этого наступает тишь и благодать. Можно спокойно селфиться на фоне янтарных панелей и свисающих с потолка стразов Swarovski — или наблюдать, как замминистра культуры Алла Манилова прямо в фойе решает оргвопросы с директором форума Егором Москвиным. У входа выстроились барышни со списками, где рядом с фамилиями гостей скурупулезно пропечатаны цветные фото всех допущенных. Среди прочих значатся Федор Бондарчук и Слава Полунин. И вряд ли можно предположить, что в этот вечер кто-то пренебрег таким пиршеством духа.

В былые времена, когда форум посещал Владимир Путин, публике приходилось ждать непростительно долго. Но пунктуальный премьер-министр Дмитрий Медведев вплыл в Мариинку в сопровождении Валерия Гергиева и губернатора Александра Беглова за час до представления, которое должно было одновременно с открытием форума ознаменовать закрытие Театральной олимпиады в Петербурге и Года театра в России. Под ленивое щелканье вспышек глава кабмина осмотрел фотовыставку ТАСС «Главные кадры» и переместился в конференц-зал, где его ожидала культурная общественность.

Тут выяснилось, что театральный 2019-й прошёл в России на славу: почти по всем регионам проехал Театральный марафон, трансляции спектаклей посмотрели 7 миллионов человек, государство щедро выделяло деньги на проекты «Театр — детям» и «Театры малых городов». Не обошлось, конечно, без отдельных недостатков на местах: театры в областных центрах пока выглядят «скромненько», но правительство уже в следующем году выделит 1,5 миллиарда и все переоборудует, а потом ещё и запустит трехлетнюю программу по реконструкции. С премьер-министром в целом все были согласны: каждый вносил кто ложку меда, кто дегтя. Николай Цискаридзе напомнил, что до сих пор не решена проблема с отсрочкой от армии для музыкантов и танцовщиков — региональные театры могут спасти от строя одного-двух артистов, а остальным «приходится скрываться». Ректор ВГИКа Григорий Заславский пожаловался на рейтинговую систему, в чье игольное ушко никак не могут протиснуться российские творческие вузы. Валерий Гергиев пожелал, чтобы Петербург выделил «небольшой бюджет» на визиты школьников в Мариинку, а отечество в целом связало «общеобразовательный процесс» с культурным.

— Мы все занимались математикой и пели в хорах, — поделился Гергиев.





— Я тоже пел, но вовремя ушёл, — констатировал Медведев.

В зале «Мариинского-2» второму лицу государства предназначался концерт, спродюсированный фигуристом Ильей Авербухом при участии Дениса Ртищева (либо он, либо его тезка писал сценарии для «Прожекторперисхилтон» и «Вечернего Урганта»). Плутоватый директор театра в исполнении Сергея Безрукова разрешал спор между Пьеро и Арлекином — Андреем Бурковским и Дарьей Мороз. Грустный персонаж сетовал, «как гнусно и постыдно ремесло», веселый был не прочь «шаловливого дурачества добавить» на сцену. В результате перед двумя тысячами зрителей разворачивалась целая космогоническая притча о зарождении театра, а параллельно клоун Леонид Лейкин вместе с детьми из театра Марины Ландо искал улетевшую от них синюю птицу.

Действо на фоне роскошных мультимедийных проекций напоминало капустник — сшитый на живую нитку и порой сдобренный не самыми удачными шутками. К гетевским строкам из «Фауста» о «начитанной до пресыщенья» театральной публике, например, зачем-то приписали: «Все в соцсетях сидят». Зато это компенсировалось высоким исполнительским мастерством — задействованы были, в том числе, симфонический оркестр и солисты Мариинского театра. Но, что самое главное, — тут можно было за один вечер проштудировать всю официальную повестку в области искусства.

Номер «Душа павлина» китайской танцовщицы Ян Ву символизировал неразрывную дружбу нашей страны с Китаем. Лауреат конкурса Чайковского 2019 года Сергей Догадин, игравший на скрипке фоне гигантского портрета композитора, ясно давал понять, что академическая музыка в России тоже крепко стоит на ногах. Театр Образцова, иронично подводивший итоги Года театра в стиле знаменитого спектакля «Необыкновенный концерт», демонстрировал: и с кукольным театром все не хуже, чем в былые времена. Как будто не обращались куклы Образцова к президенту ещё полгода назад, пытаясь избавиться от навязанного им замдиректора Юрия Шеринга.

Но главным компонентом блюда, конечно же, стало драматическое искусство. И тут карты вновь легли в руки к Сергею Безрукову, который продекламировал стихотворение «Театр» Валентина Гафта — текст о том, что иллюзии, создающиеся на сцене, часто бывают ближе к истине, чем реальность. И о том, что актёров поощряют лицедействовать высшие силы. «Играем! Разрешает Бог!» — провозглашал строки Гафта главный российский Есенин, Высоцкий и Пушкин в одном лице.

Если какой-то бог и разрешил происходящее на гала-открытии, то это точно был не бог, о котором писал Гафт. И иллюзии тут были другого рода — призванные создавать приукрашенную, идеализированную картинку действительности, которая так нравится официальным лицам. Представление в «Мариинском-2», казалось, существовало в какой-то параллельной реальности, где никогда не было дела Кирилла Серебренникова (очередное заседание которому как раз 15 ноября проходило в Мещанском суде). Где не случился раскол в ярославском Волковском театре (чей новый руководитель Сергей Пускепалис, кстати, присутствовал на встрече с премьер-министром и выражал удовлетворение своим назначением). Где МХАТ не бунтовал против деятелей патриотического Русского художественного союза, вытеснивших экс-худрука Татьяну Доронину а Платоновский фестиваль в Воронеже не бился с областной администрацией за существование.





Две тысячи человек, заполнившие вечером 15 ноября зал Мариинского, вряд ли об этом задумывались. Снабдив щедрыми аплодисментами сначала каждый номер в отдельности, а потом гала в целом, публика вышла из зала. «That was great», — с немецким акцентом говорила светловолосая гостья форума своему спутнику. Руководитель Александринского театра Валерий Фокин деловито спешил куда-то вверх по лестнице с главой «Русской антрепризы» Рудольфом Фурмановым. Часть театральных деятелей воспользовались очередями около гардеробов, чтобы провести деловые переговоры в буфете, а дамы в цокольном этаже тем временем сноровисто переодевали туфельки на сапоги.

После концерта толпа возвращалась на промозглую набережную Крюкова канала и улицу Декабристов и разъезжалась — кто по домам и отелям, а кто в аэропорт. К ночи в городе вновь случился транспортный коллапс. На сей раз — в Пулково, откуда улетали в Москву випы

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»