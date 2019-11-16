ФСБ 12 лет следила за шпионом из США Полом Уиланом перед его задержанием

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан попал в поле зрения ФСБ еще 12 лет назад, пишет 16 ноября «Коммерсантъ».

По данным издания, бывший морской пехотинец привлек внимание еще во время своего первого визита в Россию в 2007 году. Он активно стал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб и военных после приезда в Москву. Налаживать контакты предполагалось с помощью книги «Прощай, Лубянка» живущего в США бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью. После этого телефоны, которыми пользовался Уилан, стали прослушивать, а его встречи фиксировать.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря 2018 года «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Агентство Reuters сообщало, что Уилан был директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина якобы приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью. В июне сидящий в «Лефортово» Уилан призвал Трампа помочь ему выбраться из застенков.



