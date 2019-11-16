Происшествия
Из Невы выловили утопленника в двух штанах и тельняшке
Обездвиженное тело заметили сотрудники МЧС на поверхности Невы в Калининском районе Петербурга. На берег вытащили мужчину в тельняшке.
Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне сотрудников полиции вызывали на Свердловскую набережную. В районе улицы Ватутина наряд МЧС вытащил из воды мужчину. Одет погибший был в клетчатую рубашку, тельняшку, спортивные штаны и джинсы, чёрные туфли. Документов при нём не оказалось. Личность горожанина устанавливается.