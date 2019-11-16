Дверь к миллиону. Двое в масках устроили бодрое утро под Петербургом

Утренний покой нарушили налётчики во Всеволожском районе Ленобласти. Из частного дома вынесли рубли и доллары. Пробраться туда оказалось легко — через открытую дверь.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне около 6.00 двое в масках пожаловали в массив Белоостров, СНТ «Западная Лица». Незнакомцы через незапертую дверь вошли в дом на Восточной улице, избили 61-летнего хозяина, связали его пластиковыми хомутами. Затем незваные гости поднялись на второй этаж, из ящика стола выпотрошили 450 тысяч рублей и 7000 долларов. В доме они пробыли около часа, потом откланялись, забрав с собой почти миллион.

Участок оборудован видеонаблюдением, кадры изучает полиция. «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой)», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



