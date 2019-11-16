Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде по пути Москву

Лидер движения «Новая Россия» и директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42-м году жизни.

По предварительной информации, он умер в поезде Тамбов — Москва, по дороге из командировки. Тело доставили на Павелецкий вокзал. В своем последнем посте в соцсетях он писал, что направляется в столицу.

Информацию о его смерти подтвердила помощница политика Алина Жестовская в Facebook. Что могло стать причиной скоропостижного ухода из жизни политика, она не указала. Жестовская лишь добавила, что дата похорон будет объявлена позднее.

Ранее Исаев работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития.



