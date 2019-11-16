Автомобилисты стоят в пробке на финской границе три часа

Автомобильная пробка скопилась на пункте пропуска "Брусничное-Нуйямаа" в сторону Финляндии утром 16 ноября, следует из данных портала granitsa-online.com. Примерное время прохождения российского и финского погранконтроля составляет около трёх часов. Как утверждают очевидцы, на границе стоят 250 машин.

На двух других пунктах пропуска в Ленобласти посвободнее: на прохождение границы через "Торфяновку", по информации портала, придётся потратить час с четвертью, через "Светогорск" – около 50 минут.

Кроме того, по пути в Финляндию автомобилистам тоже приходится сталкиваться с неудобствами. Дорожники меняют покрытие, в связи с чем 16 ноября ограничена скорость движения на 158 – 159-м километре трассы "Скандинавия" в сторону Суоми, на 126-м и 142-м – в обе стороны, с 8 утра до 8 вечера, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На дороге Выборг – Светогорск ремонтируют мост через Вуоксу, на 11 – 22-м километре латают ямы – на этих участках движение тоже ограничено.



