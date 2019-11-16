Пенсионер обналичил в банке на Невском миллион рублей. До дома деньги он не донёс

Петербуржцу в почётном возрасте помогли снять деньги со счёта. Услуга оказалась платной, неизвестные унесли наличкой больше миллиона.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в Адмиралтейском районе. С заявлением обратился 86-летний горожанин. По его словам, 12 ноября к нему обратились трое незнакомцев, которые пообещали помочь разобраться с банковской системой всего за три тысячи рублей. Пенсионер помощь принял, снял в отделении на Невском проспекте 1,1 млн рублей. Но вернуться домой с деньгами он не смог, их забрали «помощники».



