В Благовещенске арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж. Семьям погибшего и пострадавших выделят 2,5 млн рублей

Арест сроком в два месяца избрал в качестве меры пресечения 16 ноября Благовещенский городской суд для гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко – его компания отвечала за безопасность в местном колледже, где студент устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

Андрющенко будет находиться под стражей до 14 января 2020 года.

Прокурор, обратившийся в суд с ходатайством об аресте, подчеркнул тяжкий характер преступления и большой общественный резонанс дела, а также обратил внимание на то, что, по мнению следствия, обвиняемый может скрыться или как-то повлиять на ход расследования.

Также 16 ноября правительство Амурской области заявило, что семьям погибшего и пострадавших выплатят 2,5 млн рублей из резервного фонда.





Студент четвертого курса утром 14 ноября открыл огонь из охотничьего ружья по учащимся, убив одного и ранив троих. По факту стрельбы в колледже возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, халатности и необеспечении надлежащей охраны. Ружье студент пронёс в рюкзаке мимо охранника ЧОПа, который работал без необходимого разрешения.

В Сети также обнаружили видеозапись, на которой 19-летний студент благовещенского колледжа строительства и ЖКХ учится стрелять из ружья ИЖ-81.