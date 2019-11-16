Помогите будущему чемпиону

У восьмилетнего Вани тугоухость 4-й степени – часть звуков он не слышит совсем, часть воспринимает в искажённом виде. С раннего детства мальчик носит слуховые аппараты, благодаря которым смог услышать окружающий мир и научился говорить. Однако сейчас Ване нужны новые аппараты, взамен сломавшихся. Врачи рекомендуют современные цифровые устройства, но они не выдаются за госсчёт.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ваня Гаврилов, 8 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Не хватает 217 090 руб.

«До года Ванечка весело гулил, аукал, отзывался на своё имя. А потом развитие речи остановилось, он перестал реагировать на звуки. В сердце закралась тревога, ведь у старшего сына, Макара, тугоухость. После обследования стало ясно: у Вани снижение слуха, граничащее с глухотой. Часть звуков сын не слышит совсем, а часть воспринимает в искаженном виде.

Ване выдали слуховые аппараты, он к ним быстро привык, учился слышать и говорить, речь развивалась. Сын посещал детский сад, а в прошлом году пошёл в первый класс, который закончил на пятёрки. За это время устройства износились, и Ване пришлось донашивать слуховые аппараты Макара, которые три года назад нам помог приобрести Русфонд. Спасибо всем большое! Но недавно и эти аппараты пришли в негодность.

Врачи подобрали более мощные цифровые устройства, в которых сын слышит все звуки. К сожалению, за госсчет нужную нам модель не получить. Единственный выход – купить слуховые аппараты самим. Однако самим нам не справиться, воспитываем двоих детей – инвалидов по слуху. Денег хватает только на самое необходимое. Пожалуйста, помогите! Ваня общительный и любознательный, занимается лёгкой атлетикой в школе олимпийского резерва и мечтает стать чемпионом». Ольга Калачева, Санкт-Петербург.

Екатерина Самотокина, сурдолог-оториноларинголог Сурдологического центра «Аудиофон-Нева» (Санкт-Петербург):

«Ване необходимы цифровые многоканальные мощные слуховые аппараты, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха ребенка».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».