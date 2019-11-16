В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Парламент Северной Осетии-Алании внёс в Госдуму законопроект, который предусматривает установление минимальной зарплаты для работников бюджетной сферы. Предполагается, что её уровень будет не ниже двух прожиточных минимумов. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект касается людей "социально значимых профессий", работающих в муниципальных или государственных учреждениях. К ним, в частности, относятся медики, педагоги, работники сферы культуры.

Закон предлагают принять в скором времени, чтобы он вступил в силу уже 1 января 2020 года. Инициаторы нововведения возможным источником средств называют "доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы".

Ранее в сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что зарплаты категории бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября 2020 года проиндексируют на 3,8%.



