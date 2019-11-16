Швеция отобралась на Евро-2020 благодаря игроку "Краснодара"

Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Румынии со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, голами отметились нападающий "Краснодара" Маркус Берг (18-я минута) и Робин Куайсон (34).

В других матчах группы F сборная Испании обыграла команду Мальты со счетом 7:0, сборная Норвегии разгромила команду Фарерских островов – 4:0.

В турнирной таблице группы сборная Швеции (18 очков), занимающая второе место, за тур до конца квалификации на четыре очка оторвалась от идущих третьими румын (14). Таким образом, шведы не опустятся ниже второго места и сыграют в финальной части чемпионата Европы. Лидирует в группе сборная Испании (23 очка), которая ранее уже отобралась на Евро, четвертое место занимает сборная Норвегии (14 очков), пятое – Фарерских островов, шестое – Мальты (по 3).

Ранее участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года себе обеспечили команды России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Чехии. Сборные России и Бельгии сегодня на "Газпром Арене" в Петербурге сразятся за лидерство в своей группе. Бельгийцы посулили битву насмерть.



