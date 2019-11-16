Девятилетний бельгиец до Нового года станет бакалавром в университете Эйндховена

Девятилетний ребенок-вундеркинд совсем скоро станет бакалавром по специальности электротехника, получив образование в университете бельгийского Эйндховена.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на CNN, родители Лорана Симонса (Laurent Simons) не верили его дедушке и бабушке, утверждающим, что находящийся на их попечении внук аномально быстро учится. Но когда мальчик пошел в школу, они поняли, что это правда.

Вундеркинд изучает электротехнику в Технологическом университете Эйндховена. Преподаватели называют Симонса «просто невероятным» — он получит степень бакалавра в декабре. Руководство вуза поддерживает талант мальчика и разрешило ему составить специальное расписание, чтобы быстрее окончить учебу.

Затем он планирует получить докторскую степень по электротехнике и «немного изучить медицину». Мальчику предлагают обучение лучшие университеты мира, и ему предстоит определиться, где получать докторскую степень. Перед этим он поедет на каникулы в Японию.



