Пограничник США открыл огонь по россиянину, пытавшемуся перейти границу со стороны Мексики

Пограничник США ранил россиянина при попытке пересечь границу со стороны Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу пограничного и таможенного контроля США.

Инцидент произошел 14 ноября вечером недалеко от Луквиля (штат Аризона). "Примерно в 19:15 (по местному времени, в пятницу в 05:15 мск – прим. ред) сотрудник пограничной службы отреагировал на незаконное пересечение подозреваемым границы к востоку от Луквиля. Когда сотрудник попытался арестовать его, произошла потасовка, и сотрудник открыл огонь из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого. Подозреваемый, гражданин России, был доставлен на вертолете в больницу города Феникс для лечения травм, не представляющих угрозу жизни", – указывается в документе.

В Службе пограничного и таможенного контроля США пояснили, что россиянин "остается в больнице". Сотрудник погранслужбы "не получил серьезных ранений".

Разбирательством по поводу инцидента занимается Федеральное бюро расследований.



