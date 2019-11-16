Происшествия
Пограничник США открыл огонь по россиянину, пытавшемуся перейти границу со стороны Мексики
Пограничник США ранил россиянина при попытке пересечь границу со стороны Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу пограничного и таможенного контроля США.
Инцидент произошел 14 ноября вечером недалеко от Луквиля (штат Аризона). "Примерно в 19:15 (по местному времени, в пятницу в 05:15 мск – прим. ред) сотрудник пограничной службы отреагировал на незаконное пересечение подозреваемым границы к востоку от Луквиля. Когда сотрудник попытался арестовать его, произошла потасовка, и сотрудник открыл огонь из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого. Подозреваемый, гражданин России, был доставлен на вертолете в больницу города Феникс для лечения травм, не представляющих угрозу жизни", – указывается в документе.
В Службе пограничного и таможенного контроля США пояснили, что россиянин "остается в больнице". Сотрудник погранслужбы "не получил серьезных ранений".
Разбирательством по поводу инцидента занимается Федеральное бюро расследований.