Захарова вспомнила о Трампе как владельце конкурса "Мисс Вселенная", комментируя его переговоры с президентом Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook фрагмент из опубликованной 15 ноября изданием The Hill стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшимся 21 апреля текущего года. С иронией на грани дипломатии.

Вначале она процитировала фрагмент разговора, в котором Трамп заявляет, что когда он был владельцем конкурса «Мисс Вселенная», Украина в нем «всегда достойно себя представляла». «Вы ознакомились с фрагментом рассекреченной стенограммы переговоров президентов США и Украины. Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу. Пока всё», — написала Захарова.

15 ноября Белый дом распространил в СМИ документ, пересказывающий первый разговор между Трампом и Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года. В ходе разговора американский лидер поздравил Зеленского с победой на президентских выборах, а тот, в свою очередь, поблагодарил Трампа и пригласил его посетить Украину.

В сентябре спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала процедуру импичмента Трампа — это произошло на фоне сообщения The Washington Post о том, что тот якобы пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора, требуя инициировать расследование в отношении сына Байдена Хантера. Последний был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma Group. Байден считается основным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента США осенью следующего года.



