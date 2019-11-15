Исход Культурного форума. Высокие гости поставили в очередь самолёты в небе над Пулково и автомобили на земле

Коллапс в небе и на земле настиг вечером 15 ноября петербургский аэропорт Пулково и горожан, живущих на юге города. В очередь встали и самолёты, и автомобили.

О пробке в пару-тройку километров на въезде в воздушную гавань рассказали очевидцы в социальных сетях. Затор создали неработающие шлагбаумы, из пяти машины пропускали только два. В пресс-службе Пулково корреспонденту «Фонтанки» напомнили о дорожных работах на этом участке.

В редакцию пришло письмо от читателя, который рассказал, что пассажиров прибывшего в аэропорт рейса из Москвы держат в салоне. «Какие протокольные мероприятия», — написал он.

Согласно сервису Flightradar, очереди на посадку в небе над Пулково ждут рейсы из Молдовы, Перми и Краснодара, вылета ожидают 9 бортов. Во время воздушной пробки из петербургского аэропорта отправились два самолёта отряда «Россия», которые обслуживают первых лиц государства.





Фото: Скриншот с сайта flightradar24.com

В Петербурге завершаются события Культурного форма. Сегодня глава правительства Дмитрий Медведев провёл совещание с руководителями культурных учреждений и посетил вторую сцену Мариинского театра.