Американский суд арестовал петербуржца Буркова

Обвиняемого в киберпреступлениях петербуржца Алексея Буркова арестовал суд в США. Решение вынесено 15 ноября.

Как сообщает РИА Новости, судья Джон Андерсон не нашёл оснований для освобождения Буркова под залог. «Это мое первоначальное решение, я могу пересмотреть его позже, если изменятся условия», — сказал он. По словам Андерсона в деле россиянина содержится «серьёзная доказательная база.»

Алексею Буркову грозит до 30 лет тюрьмы по пяти эпизодам киберпреступлений. Напомним, его задержали в Израиле по запросу США еще в 2015 году. Экстрадиция прошла в ночь с 11 на 12 ноября. В МИД РФ заявили, что «такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».



