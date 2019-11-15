Британский певец Род Стюарт уже два десятка лет строит у себя дома целый город

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Сэр Родерик Дэвид Стюарт, больше известный как просто Род Стюарт, не только один из самых продаваемых певцов в истории, член Зала славы рок-н-ролла и артист, чья карьера длится вот уже 57 лет. Он еще оказался и страстным собирателем миниатюрных моделек.

Его страсть – поезда и автомобили, и для своей коллекции он вот уже 23 года строит на чердаке собственного дома в Лос-Анджелесе миниатюрный город – нечто среднее между Нью-Йорком и Чикаго 1945 года, пишет Core77. Этот город поражает своей детализацией и тщательностью изготовления и состоит уже из нескольких сотен зданий и десятка «улиц», плюс пристани, мосты, деревья и даже дорожная разметка.

Для Стюарта важнее даже не столько сами модели, сколько городская среда, поэтому все части огромного макета выполнены с потрясающим уровнем детализации. Здания сделаны с таким уровнем мастерства, что журналисты BBC однажды позволили себе усомнится, что Род Стюарт делает их сам, а не покупает готовыми или заказывает у профессионалов.





Однако Стюарт отверг все сомнения, заявив, что 90 процентов всего, что есть в этом «городе», он сделал своими руками. Единственное, что ему не давалось и на что пришлось нанимать специалистов, – это электрификация макета. Зато теперь в «городе» не только двигаются все поезда, но и горит свет в домах и даже уличные фонари.

Певец настолько увлечен своим хобби, что часто возит с собой на гастроли часть «города» и даже специально снимает для него отдельный номер в гостинице. Из него выносят всю мебель, чтобы разместить макет и чтобы сэр Родерик смог после концерта отдохнуть и поиграть со своими машинками и поездами.

Видео: Your Morning/Youtube