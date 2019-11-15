Новые власти Боливии разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой

Пришедшие в результате народных волнений в Боливии политики приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. С таким заявлением выступила глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным руководителем государства Жанин Аньес.

"Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии", – цитирует новоявленного главу боливийской дипломатии Erbol. она добавила, что причиной высылки дипломатов стало "вмешательство во внутренние дела" страны.

#LaPaz

Canciller @KarenLongaric: El personal Diplom?tico de #Venezuela tiene que retirarse del pa?s por violar las normas de la diplomacia y tras haber sido declaradas personas no grata" pic.twitter.com/z3STBfQB7t — ERBOL (@ErbolDigital) 15 ноября 2019 г.





Лонгарик также заявила о высылке из страны более 700 кубинских врачей, где они работали в соответствии с соглашениями, заключенными в период руководства экс-президента Эво Моралеса.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес покинул страну 12 ноября, заявив, что за его голову готовы заплатить 50 тысяч долларов. До этого в течение нескольких дней в Боливии продолжались массовые беспорядки. Часть экспертов считает, что эта "оранжевая революция" была экспортирована из США, которым Моралес отказался продавать литий, тогда как его страна обладает крупнейшими в мире запасами этого металла, необходимого для производства современных аккумуляторов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро справился с попыткой устроить в стране "оранжевую революцию" в начале текущего года.