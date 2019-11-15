Финляндия впервые в истории прошла в основной турнир чемпионата Европы

В решающим матче против Лихтенштейна в 9-м отборочном туре сборная Финляндии 15 ноября впервые в истории получила путевку на чемпионат Европы.

На домашнем стадионе в Хельсинки финские «филины» обыграли противников со счётом 3:0. Капитан Тим Спарв – бывший полузащитник английского «Саутгемптона» и полузащитник датского клуба «Мидтъюлланн». Нападающий «Норвич Сити» Теему Пукки забил семь из 12 голов в квалификации, сделав свой вклад в пять побед команды.





SIELL? ! ???

Olen onnellinen kaikkien meid?n puolesta mutta varsinkin teid?n, jotka olette el?neet, hengitt?neet ja uskoneet vuosikymmenten l?pi. ?#Huuhkajat #EURO2020 https://t.co/xGF9jrgNVD — Janina Pohja (@JaninaPohja) November 15, 2019

Поболеть за национальную сборную пришел и президент Финляндии Саули Ниинистё, который в 2009-2012 занимал пост председателя Финской федерации футбола.