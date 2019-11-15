«Переобулся на зиму». «Тойота» на гусеницах провела наступательную операцию на дороги Петербурга

В преддверие зимы владелец внедорожника подготовился к сложным погодным условиям. «Тойота» на гусеницах осваивает проезжую часть Петербурга.

Фото автомобиля с танковым оснащением очевидцы публикуют в социальной сети 15 ноября. Внедорожник запечатлели на Парковке у ТРК «Радуга». «Переобулся на зиму» — комментируют горожане.

Об эксперименте с Toyota LC 200 на гусеницах в своём инстаграм рассказывает Илья Малышев. У его автомобильного аккаунта 185 тысяч подписчиков. Блогер провёл тест-драйв автомобиля по улицам Петербурга.



