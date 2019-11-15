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Власть
15.11.2019 21:40
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Зеленский подтвердил участие во встрече "нормандский четверки" 9 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря. Об этом сообщается в твиттере офиса президента Украины.

 

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря", – сказано в сообщении.

В офисе Зеленского утверждают, что в ходе телефонного разговора "президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся". Оба лидера, добавлено в сообщении, уже "скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи".


Ранее 15 ноября Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита 9 декабря в Париже. Представитель пресс-службы правительства ФРГ также подтвердил планы провести саммит и заверил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет в нем участие.

Необходимым условием встречи лидеров 4 стран было выполнение соглашения о разведении войск в зоне конфликта в Донбассе. Оно состоялось 9 ноября. Вооруженный конфликт между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и киевскими властями продолжается более пяти лет, когда Донецк и Луганск отказались признавать госпереворот 21 февраля 2014 года.

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