Бельгийские звезды мирового футбола опробовали газон "Газпром Арены" перед игрой против сборной России

Сборная Бельгии по футболу провела тренировку на "Газпром Арене" в преддверие матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против России. Отметим, что бельгийцы немного опоздали на занятие.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Мы собираемся играть завтра так, словно это очень важная игра. Хотим победить, а не просто хорошо провести время в России. Знаю, что хозяева будут очень мотивированны, так что нас ждёт серьёзный матч», – заявил журналистам нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Напомнит, что сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге ФИФА. В составе команды в Петербург приехали такие звезды мирового футбола как вратарь Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), полузащитники Эден Азар («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), нападающий Ромелу Лукаку («Интер»).

Матч Россия – Бельгия пройдёт на "Газпром Арене" в субботу, 16 ноября. Начало в 19.00.

Ранее тренировку провела сборная России.





Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I. Бельгия (24) — на первом месте. Обе команды уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира. Вопрос только в том, кто займет первое место. Бельгии для этого достаточно будет сыграть вничью.

Для России матч с Бельгией может определить, в какую именно корзину во время жеребьевки квалификации ЧМ-2022 попадет отечественная команда — вторую или третью. В случае успеха в игре с бельгийцами россияне попадут во вторую корзину, а значит, смогут рассчитывать на более простых соперников.

XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).