Происшествия
Россия передаст Украине задержанные в Черном море у Керченского пролива катера и буксир
Российские власти решили вернуть Украине два катера и буксир , которые были задержаны 25 ноября 2018 года во время их прорыва в Керченский пролив. Об этом сообщает «Коммерсант».
« Стороны уже согласовывают детали: место и время передачи трех судов», — пишет издание, добавляя, что стороны находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют МИДы и силовые ведомства. Осталось согласовать дату и место передачи катеров. Вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.
Источники издания подчеркнули, что оружие украинских моряков, обнаруженное на кораблях во время задержания, вместе с рациями и документами со сведениями о составе экипажа и другими данными останутся в России. Сами суда будут возвращены со штатным вооружением, но без боеприпасов.
Собеседники газеты также уточнили, что передача кораблей состоится в море. Российски буксиры доставят «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.
4 ноября МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли.
Справка:
Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.