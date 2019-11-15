Россия передаст Украине задержанные в Черном море у Керченского пролива катера и буксир

Российские власти решили вернуть Украине два катера и буксир , которые были задержаны 25 ноября 2018 года во время их прорыва в Керченский пролив. Об этом сообщает «Коммерсант».

« Стороны уже согласовывают детали: место и время передачи трех судов», — пишет издание, добавляя, что стороны находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют МИДы и силовые ведомства. Осталось согласовать дату и место передачи катеров. Вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Источники издания подчеркнули, что оружие украинских моряков, обнаруженное на кораблях во время задержания, вместе с рациями и документами со сведениями о составе экипажа и другими данными останутся в России. Сами суда будут возвращены со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Собеседники газеты также уточнили, что передача кораблей состоится в море. Российски буксиры доставят «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

4 ноября МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли.



