Экс-советник Трампа признан виновным в обмане Конгресса из-за общения с WikiLeaks

Близкий друг президента США и его бывший советник Роджер Стоун был признан присяжными виновным по всем семи пунктам обвинения о даче показаний Конгрессу, выдвинутым Минюстом, сообщает «Коммерсант» 15 ноября со ссылкой на CNN.

Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы. Присяжные согласились с тем, что господин Стоун солгал, чтобы «скрыть неприглядную правду» в своих разговорах с WikiLeaks. Отмечается, что он хотел получить от них информацию, которая могла бы помочь господину Трампу в предвыборной кампании.

Президент США в Twitter назвал обвинительное решение проявлением двойных стандартов. «Они теперь осуждают Роджера Стоуна за ложь и хотят посадить его в тюрьму на долгие годы. Ну, а как насчет Хиллари, Коми, Стрзока, Пейджа, МакКейба, Бреннана, Клаппера, Шифти Шиффа, Ор и Нелли, Стила и всех остальных, включая даже самого Мюллера? Разве они не лгали?» — написал глава США.





Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. Одним из фигурантов дела стал господин Стоун. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.