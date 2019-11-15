«Аэрофлот» в 2019 году снизил расходы на PR и не вынес кота

В два раза в 2019 году авиакомпания «Аэрофлот» сократила расходы на PR. Финансы авикомпании проверил The Bell с помощью госзакупок.

««Аэрофлот» выделил на продвижение в СМИ и соцсетях за девять месяцев 2019 года более 490 млн руб (на продвижение в российских соцсетях за восемь месяцев ушло 33 млн руб.). В 2018 году за тот же период было потрачено 921 млн руб. Всего за прошлый год компания потратила на эти цели 1,46 млрд руб.», - сообщает 15 ноября издание.









Источники The Bell связывают снижение интереса к PR в целом с ухудшением ситуации на рынке. В частности, на него оказал влияние «беспрецедентный рост стоимости топлива — на 36% только в 2018 году». Компании пришлось запустить программу оптимизации и заморозить часть проектов.

Напомним, недавно компания «Аэрофлот» оказалась в центре скандала. Одного из пассажиров исключили из программы лояльности за то, что он провез в самолете слишком толстого кота. Инцидент произошел перед рейсом Москва—Владивосток в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил, что вес его кота был на 2 кг больше положенного, и ему не разрешили взять питомца на борт, предложив сдать в багаж. Владелец животного решил подменить кота при регистрации и в итоге обманом пронес его в самолет. «Аэрофлот» расценил этот поступок как грубое нарушение.



