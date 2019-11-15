Школьнику, который делал уроки на устройствах в магазине техники в Бразилии, подарили два планшета после того, как видео занятий стало вирусным в Сети

Более 7,5 миллионов просмотров за пять дней набрало видео из магазина техники в магазине сети крупного производителя техники. Журналисты выяснили, что в школе, где учится герой ролика— 10-летний Уильям Сантьяго, на 278 человек всего 10 доступных планшетов. А пользоваться интернетом, как пишет 15 ноября Tjournal, можно пользоваться когда разрешит школьный совет.

Изначально мальчик пользовался телефоном, но это заметили сотрудники магазина и предложили ему сменить устройство.

Humanity at its best...??



This child doesn’t have internet access at home, so a store in the shopping mall allows him to use their tablet to do homework.



pic.twitter.com/YEn2qJVDuB — FierceWarriorNStilettos (@InactionNever) November 13, 2019





«Я ничего не говорил, я был напуган. Продавец спросил, что я делаю. Это была работа об одном из южных регионов. Мне на это требовалось 10 минут, это время и попросил» — рассказал Сантьяго.







После того, как ролик стал вирусным, компания подарила мальчику два планшета, застраховав их от несчастных случаев. Родители школьника знали, что Сантьяго несколько раз делал уроки в магазине, но были шокированы такой популярностью.