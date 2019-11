Школьнику, который делал уроки на устройствах в магазине техники в Бразилии, подарили два планшета после того, как видео занятий стало вирусным в Сети

Более 7,5 миллионов просмотров за пять дней набрало видео из магазина техники в магазине сети крупного производителя техники. Журналисты выяснили, что в школе, где учится герой ролика— 10-летний Уильям Сантьяго, на 278 человек всего 10 доступных планшетов. А пользоваться интернетом, как пишет 15 ноября Tjournal, можно пользоваться когда разрешит школьный совет.

Изначально мальчик пользовался телефоном, но это заметили сотрудники магазина и предложили ему сменить устройство.