«Коммерсант»: Россия вернет Украине суда, задержанные в результате конфликта в Керченском проливе

О том, что в вопросе передачи кораблей принято «принципиальное решение», сообщает 15 ноября «Коммерсант». Событие должно состояться до встречи в «нормандском формате», которую сегодня назначили на 9 декабря.

Страны находятся на финальной стадии переговоров, говорят собеседники газеты. Дата и точное место передачи кораблей согласовываются. Как утверждают источники, возврат произойдет в море, а не в порту. Корабли отбуксируют тремя российскими буксирами в согласованную точку, где их должны будут встретить три украинских буксира. Суда вернут со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Один из собеседников «Коммерсанта» допустил, что возвращение кораблей может произойти до конца ноября, возможно даже на следующей неделе. Таким образом проблема будет решена до саммита «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее 15 ноября администрация французского президента Эмманюэля Макрона выпустила заявление, согласно которому саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции пройдет 9 декабря в Париже. Участие подтвердили украинская и немецкая стороны. Россия пока эту информацию не комментировала.



