Ростуризм предлагает россиянам воздержаться от поездок в Боливии, а операторам не продавать туда туры

Предупреждение туристам ведомство обосновывает информацией МИДа, а также туристическим законом. И рекомендует поездки отменить, а если вы уже в Боливии, сидеть дома или в консульстве.

Протесты, который начались в Боливии после выборов и победы социалиста Эво Моралеса, не прекратились и после 10 ноября, когда президент ушел в отставку. Вместе с ним должности оставили вице-президент и спикер палаты сенаторов, что позволило российским властям назвать ситуацию в стране — безвластием.

На сайте Ростуризма 15 ноября появилась подробная памятка туристам и туроператорам, имеющим отношение к поездкам в Боливию. Первым рекомендуется воздержаться от поездок до нормализации обстановки в стране, а россиянам, которые уже находятся в этой латиноамериканской стране с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности: проявлять осторожность в своих перемещениях по боливийской территории, в особенности в Ла-Пасе, Кочабамбе, Санта-Крусе, Сукре, Потоси, Тарихе, обратить внимание на возможные транспортные проблемы, в том числе с внутренними и международными авиалиниями, находиться в контакте с представителями соответствующих авиакомпаний, заранее уточнять данные об изменениях в работе общественного транспорта.

Российским туроператорам, турагентам Ростуризм предлагает вообще приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливии до нормализации обстановки в стране, а также в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Боливии, о текущей ситуации в стране.



