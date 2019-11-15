Медведев: Второе высшее останется платным, но можно получить грант

Глава российского правительства Дмитрий Медведев не нашел оснований меря принцип получения второго высшего образования на бесплатный. Но пообещал подумать над увеличением размеров и количества образовательных грантов.

В пятницу, 15 ноября, сообщает «Интерфакс» в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума к Медведеву с просьбой о бесплатном высшем образовании для режиссёров обратился ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

В частности, он заявил, что отечественное кино изменится кардинально в лучшую сторону, если второе высшее «для нескольких сущностных профессий» будет бесплатным.

«У нас действует и всегда действовало правило, что второе высшее образование можно получить только за деньги. Но можно подумать о какой-то системе поддержки. Вы сказали, что гранты не помогают. Мне кажется, вопрос не в этом, а в размере гранта, в том, на какое количество людей он рассчитан», – отметил ректору премьер.



