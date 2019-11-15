Психологи, лингвисты и прокуроры займутся словами Ксении Собчак о Крыме

Московская прокуратура отправила на психолого-лингвистическую экспертизу интервью бывшего кандидата в президенты РФ, журналиста и телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время». Как сообщает 15 ноября «Коммерсант», проверка начата после заявления, которое направило в Генпрокуратуру РФ Партия ветеранов России.

Они жаловались, что журналистка заявила, что территория Крыма должна быть возвращена Украине. Глава партии Ильдар Резяпов обратился с соответствующим обращением на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки.

«В рамках проведенной проверки материалы интервью Собчак К. А. …направлены в ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр» для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее 2 квартала 2020 года»,— приводится на сайте партии ответ ведомства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Из-за этого против России ввели санкции США, страны ЕС и другие государства, считающие Крым частью Украины.



