Путин с Зеленским могут встретиться в Париже

Саммит «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Об этом 15 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию президента Франции.

Свое участие подтвердили канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Встреча... в «нормандском формате» состоится 9 декабря»,— говорится в сообщении офиса украинского президента.

Напомним, несколькими днями ранее было выполнено последнее условие, препятствующее проведению саммита в «нормандском формате». Стороны конфликта в Донбассе успешно развели войска на последнем пилотном участке — возле села Петровское.



