Отчим убитой пятилетней крымчанки вёз прятать тело падчерицы в компании двухлетнего сына. СК показал видео допроса

Отчим пятилетней крымчанки рассказал, что ездил закапывать тело девочки, взяв с собой двухлетнего сына. Видео, на котором мужчина откапывает убитую падчерицу, а после рассказывает подробности её последнего дня, 15 ноября опубликовал Следственный комитет России.

На кадрах видно, как мужчина в сопровождении следователей и полицейских руками раскидывает комья земли, из-под которых появляется розовая курточка девочки. На вопрос, чья это куртка, тот уверенно отвечает, что это одежда падчерицы. Следующие кадры запечатлели допрос, на котором мужчина рассказывает, что усадил тело девочки на заднее сиденье своего автомобиля. На уточняющий вопрос следователя, завернул ли он падчерицу в одеяло, отчим отвечает, что «просто посадил», а его двухлетний сын ехал на переднем сиденье.

Об исчезновении ребенка при загадочных обстоятельствах из квартиры в селе Кропоткино отчим сообщил 13 ноября. Он рассказал полиции, что накануне уехал с младшим сыном по делам, пятилетняя падчерица осталась одна дома. Вернувшись, он якобы увидел открытую дверь, а дочь исчезла.





Пока шли поиски, СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Для помощи на полуостров съехались волонтеры из Краснодарского края, Ставрополья и Ростовской области. В воздух подняли беспилотники. В ходе допроса мужчина признался в убийстве падчерицы и показал место, где спрятал тело девочки.

Мать ребенка находилась в Китае. Женщина вернулась в Крым в эту пятницу.