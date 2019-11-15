Заключение получили, но работы не закончили. На развязке КАД с Пулковским перекроют съезд из-за трассы М-11

В субботу, 16 ноября, на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе закроют один из съездов. Там достраивают развязку со скоростной трассой М-11 «Москва – Петербург».

Как сообщает 15 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9:00 до 19:00 16 ноября будет полностью перекрыт для движения съезд № 3 – с Пулковского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Также будет закрыта первая полоса внутреннего кольца КАД на участке с 69-го километра по 70-й.

Ограничения связаны со строительством съездов в составе развязки скоростной автодороги М-11 «Москва – Петербург» с КАД на пересечении кольцевой с Пулковским шоссе. Работы по заказу ООО «Магистраль двух столиц» ведет АК «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».

Двумя днями ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии на последний участок магистрали М-11 от 646-го километра (пересечение М-11 с трассой А-120 в районе Тосно) до развязки с КАД в районе Пулковского шоссе. Открыть его должны в конце ноября.



