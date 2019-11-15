В Минкульте тоже хотят бороться с хакерами

Министерство культуры собирается заняться вопросами кибербезопасности учреждений культуры. Об этом в рамках культурного форума в Петербурге 15 ноября заявил замминистра культуры РФ Николай Овсиенко.

«Мы эту тему (кибербезопасности) будем развивать. В министерстве есть департамент цифрового развития, там специалисты. Может, это будет некая подгруппа в межведомственной рабочей группе, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, но туда мы точно пригласим специалистов Минкомсвязи, специалистов в сфере компьютерной безопасности — Лабораторию Касперского и так далее», — цитирует РИА Новости чиновника.









Ведомство планирует собрать специалистов, у которых есть большой опыт в сфере кибербезопасности. Им будет поручено проанализировать и протестировать компьютерные системы.

«Мы обязательно будем этим заниматься», — добавил Овсиенко.





Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема – «Культурные коды в условиях глобализации».