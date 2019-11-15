«Россия» не продается. Смольный перенес приватизацию акций авиакомпании на 2020 год, компанию ей составили бани и доля в банке «Санкт-Петербург»

Комитет имущественных отношений представил программу приватизации городского имущества на 2020 – 2022 годы. Как следует из проекта изменений в постановление правительства, опубликованного 15 ноября на сайте антикоррупционной экспертизы, всего Смольный рассчитывает выручить от продажи 2,8 млрд рублей.

С большинством объектов из списка КИО намеревался расстаться еще в 2019 году. Среди них акции авиакомпании «Россия» на 1,84 млрд рублей, а также пакеты в банке «Санкт-Петербург», Международной товарно-сырьевой бирже АО «Авенариум+», а также от особняка на ул. Чайковского, 20, флигеля при усадьбе Александра Авенариуса на Санкт-Петербургском пр., 8/9а, лит. Б, в Петергофе и ГУП «Ремонтно-эксплуатационное предприятие "Парголово"».

Также на 2020 год чиновники запланировали продажу ГУП «Баня № 72». Данный объект включен в список по просьбе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Ранее ведомство сообщило о намерении провести ревизию принадлежащих городу бань.



