В Петербурге арестовали адвоката, поучаствовавшего в эксперименте ФСБ. Полмиллиона опыт не перевесили

Адвокат Сергей Грузнёв отправлен под стражу по делу о покушении на мошенничество. Суд решил, что домашний арест не убережёт доказательства от знатока уголовного права.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 15 ноября Невский райсуд на два месяца определил Грузнёва в следственный изолятор. Самую строгую меру пресечения просил следователь, который увидел в адвокате потенциального беглеца. Кроме того, по его опасениям, на свободе подозреваемый в покушении на мошенничество может воздействовать на свидетелей или рискнуть уничтожить доказательства.

Защита указывала, что у Грузнёва есть семья, работа и финансовые обязательства, зато нет загранпаспорта и намерений скрыться. Для доверителя просили домашний арест или залог минимум в 500 тысяч рублей.

Суд согласился, что опасения следствия за сохранность не лишены смысла: Грузнёв работал в органах, а как адвокат занимался в том числе уголовными делами и может быть опасен для доказательств и расследования в целом. Он отправлен в Новые Кресты до 12 января.

Как писала «Фонтанка», адвоката Грузнёва задержали в кафе 13 ноября. Он получил муляж с 3 млн рублей во время оперативного эксперимента ФСБ. Сотрудники госбезопасности смывы с рук брали силой, не обошлось без вызова скорой. Дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении адвоката возбуждено в ночь на 14-е в Следственном комитете по городу.



