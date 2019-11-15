«Я живу между его домом и общагой». Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с убитой возлюбленной историка Соколова

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней 15 ноября. Евгения Лукьянова на своей странице в «ВКонтакте» рассказала, что жила в одной комнате с Ещенко в общежитии с 2014 по 2016 год.

«Она очень сильно и очень чисто любила Соколова. Поддерживала во всём, защищала, когда его обижали, и лечила, когда он болел. Скакала по камням на коне, потому что он сказал. Ради него занималась Наполеоном (она не могла без истории России начала XX века, чувствовала, что теряет себя в его интересах, со временем старалась совмещать)», — написала Лукьянова.







Самый ранний кусок опубликованной переписки подруг относится к январю 2015 года. В нём Ещенко сообщает, что ещё не рассказала родителям о романе с преподавателем. «Ещё рано, Соколов так сказал», — пишет она.





В канун 2018 года Ещенко делится с подругой тем, что «живёт между его домом и общагой». Новогодние праздники они проведут порознь, Соколов будет с детьми. Сам историк на суде скажет, что при упоминании детей его возлюбленную начинало трясти.

Через полгода студентка раздумывает о поступлении в аспирантуру и пишет, что к Олегу Валерьевичу не пойдёт.

«Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова. Я читаю, как его оправдывают сейчас, и в людей вообще перестаю верить. Настю, как сейчас предполагает следствие, он застрелил во сне, четыре раза перезарядил обрез», — прокомментировала Лукьянова.









Сегодня известного бонапартиста вывезли на набережную реки Мойки, где он в ходе следственного эксперимента показал, как избавлялся от улик. Когда Соколова доставили в Мариинскую больницу, у него в рюкзаке нашли женские руки.