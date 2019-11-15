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«Я живу между его домом и общагой». Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с убитой возлюбленной историка Соколова
Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней 15 ноября. Евгения Лукьянова на своей странице в «ВКонтакте» рассказала, что жила в одной комнате с Ещенко в общежитии с 2014 по 2016 год.
«Она очень сильно и очень чисто любила Соколова. Поддерживала во всём, защищала, когда его обижали, и лечила, когда он болел. Скакала по камням на коне, потому что он сказал. Ради него занималась Наполеоном (она не могла без истории России начала XX века, чувствовала, что теряет себя в его интересах, со временем старалась совмещать)», — написала Лукьянова.
Самый ранний кусок опубликованной переписки подруг относится к январю 2015 года. В нём Ещенко сообщает, что ещё не рассказала родителям о романе с преподавателем. «Ещё рано, Соколов так сказал», — пишет она.
В канун 2018 года Ещенко делится с подругой тем, что «живёт между его домом и общагой». Новогодние праздники они проведут порознь, Соколов будет с детьми. Сам историк на суде скажет, что при упоминании детей его возлюбленную начинало трясти.
Через полгода студентка раздумывает о поступлении в аспирантуру и пишет, что к Олегу Валерьевичу не пойдёт.
«Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова. Я читаю, как его оправдывают сейчас, и в людей вообще перестаю верить. Настю, как сейчас предполагает следствие, он застрелил во сне, четыре раза перезарядил обрез», — прокомментировала Лукьянова.
Сегодня известного бонапартиста вывезли на набережную реки Мойки, где он в ходе следственного эксперимента показал, как избавлялся от улик. Когда Соколова доставили в Мариинскую больницу, у него в рюкзаке нашли женские руки.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».