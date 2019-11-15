«Я тоже пел, но вовремя ушёл». Медведев ответил на образовательные инициативы Гергиева

Дмитрий Медведев отреагировал на предложение Валерия Гергиева, который на встрече с культурной общественностью попросил связать общеобразовательный процесс в российских школах с культурным.

«Я тоже пел, но вовремя ушёл», – так ответил премьер-министр 15 ноября на советы художественного руководителя Мариинского театра.







По мнению Валерия Гергиева, такое обучение будет способствовать гармоничному развитию личности. «Мы все занимались математикой и пели в хорах», – привел пример из собственной жизни дирижер. Среди других предложений, которые озвучил музыкант – выделить в Петербурге «небольшой бюджет», чтобы школьники могли посещать спектакли Мариинского театра.

Дмитрий Медведе в Петербурге проводит совещание в руководителями культурных учреждений. Среди них художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, худрук Александринского театра Валерий Фокин, глава Большого театра России Владимир Урин, глава «Русской антрепризы» Рудольф Фурманов, греческий режиссёр Теодорос Терзопулос и другие. Премьер отметил окончание театрального марафона в стране, многочисленные трансляции спектаклей, проведенные в Год театра, а также 25-летие, которое международная театральная олимпиада отметила в Петербурге.



