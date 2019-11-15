Водитель микроавтобуса пятился на КАД, рискуя поймать задом попутку

Ни печальная статистика, ни громкие смертельные аварии не останавливают водителей от опасных маневров на КАД Петербурга. Между тем, чтобы сделать лишний крюк и созданием аварийной ситуации, автомобилисты нередко выбирают второе.

Участник группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» поделился 15 ноября таким случаем. Двигаясь по кольцевой, он заметил, как в попутном с ним направлении, но по противоположному кольцу КАД, едет белый микроавтобус. Его водитель включил «аварийку» и сдавал задом навстречу потоку. Вероятно, проскочил съезд – это самая распространенная причина такого нарушения.

В начале августа такой же маневр на КАД закончился трагедией. Мужчина на «Мазде» с двумя детьми в салоне двигался задним ходом по внутреннему кольцу у развязки в Мурино, и в него врезался грузовик. В результате 7-летняя пассажирка Mazda погибла на месте. 12-летний мальчик и водитель «Мазды» получили травмы средней тяжести.

На кольцевой автодороге опасно даже останавливаться, не то что ехать «против шерсти». Наезд на стоящую машину – один из наиболее распространенных сценариев ДТП на КАД. С начала 2019 года на петербургской кольцевой произошло 20 таких аварий. По статистике, в стоящий на кольцевой автомобиль врежутся минут через 5 – 8, рассказали «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



