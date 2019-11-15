Двух девочек сбили на «зебре» на Московском проспекте. Дети шли без взрослых

Двое детей пострадали под колесами автомобиля в Московском районе Петербурга вечером 15 ноября. Они шли по регулируемому переходу.

ДТП произошло около 17 часов у дома 110 по Московскому проспекту, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Volkswagen в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил двух девочек – 6 и 9 лет.

В результате ДТП дети получили травмы средней степени тяжести. На улице они были без сопровождения взрослых.

По факту произошедшего в ГИБДД ведется проверка.



