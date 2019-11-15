Фармпроизводитель «Вертекс» претендует на звание лучшего работодателя

Единственный фармпроизводитель среди всех номинантов премии «Фонтанка.ру: Признание и Влияние» – «Вертекс» – выдвинут в номинации «Лучший работодатель». Георгий Побелянский, генеральный директор компании, рассказал о стремительном росте штата на предприятии и о том, что «Вертекс» делает для родного Петербурга.

Вы рассчитывали, что читатели «Фонтанки» оценят компанию именно как лучшего работодателя?

– Для нас номинация стала полной неожиданностью. Но раз компания оказалась в рейтинге на основе мнений петербуржцев, значит, мы все делаем правильно.

В этом году штат компании приближается к 1600 человекам. Почти на треть он вырос за последние два года. Это было связано со строительством новых очередей фармкомплекса и развитием бизнеса. Средний возраст сотрудников – 37 лет, треть из них младше 30и. Также 118 человек работают более 10 лет, у некоторых стаж в компании около 20 лет. Так как у нас есть свои научно-исследовательские ресурсы, в нашей команде 13 кандидатов наук.





Благодаря премии мы получили возможность войти в число работодателей – лидеров из самых разных отраслей. Для нас это огромное достижение.

В нашем городе много замечательных компаний, достойных быть лучшими, в том числе и тех, кто не попал в рейтинг. Но невероятно приятно и почетно войти в 120 самых называемых компаний в 12 номинациях.

В чем особенность вашей работы именно как петербургской компании?

– Несмотря на то что «Вертекс» – игрок федерального рынка, мы гордимся, что наша родина – Петербург. Именно в нашем городе мы построили инновационно-производственный комплекс площадью более 56 000 м2.

В октябре мы подписали договор о научном сотрудничестве с Центром им. Алмазова для разработки оригинальных комбинированных лекарственных препаратов для применения в кардиологии. Помимо потенциальной значимости для пациентов подобное сотрудничество повышает ценность компании в глазах сотрудников, укрепляет ее перспективы.

Помимо программ развития карьеры сотрудников, управленческих талантов с этого года компания также активизировала направления привлечения молодых специалистов и стажировок для учащихся профильных вузов.





Насколько, на ваш взгляд, объективна премия «Фонтанки»?

– «Фонтанка.ру» входит в число ключевых интернет-СМИ не только на Северо-Западе, но и по всей стране. Это авторитетный и оперативный источник информации. Думаю, многие начинают и продолжают день вместе с «Фонтанкой» и подписаны на нее в соцсетях и мессенджерах. Поэтому премия этого мощного интернет-ресурса – такой же масштабный и объективный проект. Она войдет в историю компании как одна из самых важных и почетных.

«Фонтанка» делает большое дело. Пожалуй, в городе нет премий, которые дают независимую оценку бизнеса в разных отраслях, опираясь на мнение читателей. При этом ничего не требуя с номинантов.

Есть пожелание в будущем добавить номинацию для петербургских промышленников. Производственные компании, в том числе фармацевтические, активно развиваются, создают большое количество рабочих мест и вносят заметный вклад в экономическую мощь нашего города, благополучие наших граждан. Поэтому потенциально тысячи петербуржцев с удовольствием отдали бы за них свои голоса, а это еще одна возможность повысить интерес к премии.