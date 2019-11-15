Городская премия
Фармпроизводитель «Вертекс» претендует на звание лучшего работодателя
Единственный фармпроизводитель среди всех номинантов премии «Фонтанка.ру: Признание и Влияние» – «Вертекс» – выдвинут в номинации «Лучший работодатель». Георгий Побелянский, генеральный директор компании, рассказал о стремительном росте штата на предприятии и о том, что «Вертекс» делает для родного Петербурга.
- Вы рассчитывали, что читатели «Фонтанки» оценят компанию именно как лучшего работодателя?
– Для нас номинация стала полной неожиданностью. Но раз компания оказалась в рейтинге на основе мнений петербуржцев, значит, мы все делаем правильно.
В этом году штат компании приближается к 1600 человекам. Почти на треть он вырос за последние два года. Это было связано со строительством новых очередей фармкомплекса и развитием бизнеса. Средний возраст сотрудников – 37 лет, треть из них младше 30и. Также 118 человек работают более 10 лет, у некоторых стаж в компании около 20 лет. Так как у нас есть свои научно-исследовательские ресурсы, в нашей команде 13 кандидатов наук.
Благодаря премии мы получили возможность войти в число работодателей – лидеров из самых разных отраслей. Для нас это огромное достижение.
В нашем городе много замечательных компаний, достойных быть лучшими, в том числе и тех, кто не попал в рейтинг. Но невероятно приятно и почетно войти в 120 самых называемых компаний в 12 номинациях.
- В чем особенность вашей работы именно как петербургской компании?
– Несмотря на то что «Вертекс» – игрок федерального рынка, мы гордимся, что наша родина – Петербург. Именно в нашем городе мы построили инновационно-производственный комплекс площадью более 56 000 м2.
В октябре мы подписали договор о научном сотрудничестве с Центром им. Алмазова для разработки оригинальных комбинированных лекарственных препаратов для применения в кардиологии. Помимо потенциальной значимости для пациентов подобное сотрудничество повышает ценность компании в глазах сотрудников, укрепляет ее перспективы.
Помимо программ развития карьеры сотрудников, управленческих талантов с этого года компания также активизировала направления привлечения молодых специалистов и стажировок для учащихся профильных вузов.
- Насколько, на ваш взгляд, объективна премия «Фонтанки»?
– «Фонтанка.ру» входит в число ключевых интернет-СМИ не только на Северо-Западе, но и по всей стране. Это авторитетный и оперативный источник информации. Думаю, многие начинают и продолжают день вместе с «Фонтанкой» и подписаны на нее в соцсетях и мессенджерах. Поэтому премия этого мощного интернет-ресурса – такой же масштабный и объективный проект. Она войдет в историю компании как одна из самых важных и почетных.
«Фонтанка» делает большое дело. Пожалуй, в городе нет премий, которые дают независимую оценку бизнеса в разных отраслях, опираясь на мнение читателей. При этом ничего не требуя с номинантов.
Есть пожелание в будущем добавить номинацию для петербургских промышленников. Производственные компании, в том числе фармацевтические, активно развиваются, создают большое количество рабочих мест и вносят заметный вклад в экономическую мощь нашего города, благополучие наших граждан. Поэтому потенциально тысячи петербуржцев с удовольствием отдали бы за них свои голоса, а это еще одна возможность повысить интерес к премии.
Кто лучший в городе, решаешь ты! ГОЛОСУЙ!
Справка:
С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях премии в категории «Признание». Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.
18 октября стартовал новый этап премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.
Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.