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Городская премия
16.11.2019 12:17
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Фармпроизводитель «Вертекс» претендует на звание лучшего работодателя

Фармпроизводитель «Вертекс» претендует на звание лучшего работодателя

Единственный фармпроизводитель среди всех номинантов премии «Фонтанка.ру: Признание и Влияние» – «Вертекс» – выдвинут в номинации «Лучший работодатель». Георгий Побелянский, генеральный директор компании, рассказал о стремительном росте штата на предприятии и о том, что «Вертекс» делает для родного Петербурга.

Георгий Побелянский, генеральный директор компании «Вертекс»
Георгий Побелянский, генеральный директор компании «Вертекс»

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  • Вы рассчитывали, что читатели «Фонтанки» оценят компанию именно как лучшего работодателя?

– Для нас номинация стала полной неожиданностью. Но раз компания оказалась в рейтинге на основе мнений петербуржцев, значит, мы все делаем правильно. 

В этом году штат компании приближается к 1600 человекам. Почти на треть он вырос за последние два года. Это было связано со строительством новых очередей фармкомплекса и развитием бизнеса. Средний возраст сотрудников – 37 лет, треть из них младше 30и. Также 118 человек работают более 10 лет, у некоторых стаж в компании около 20 лет. Так как у нас есть свои научно-исследовательские ресурсы, в нашей команде 13 кандидатов наук. 


Благодаря премии мы получили возможность войти в число работодателей – лидеров из самых разных отраслей. Для нас это огромное достижение. 

В нашем городе много замечательных компаний, достойных быть лучшими, в том числе и тех, кто не попал в рейтинг. Но невероятно приятно и почетно войти в 120 самых называемых компаний в 12 номинациях.

  • В чем особенность вашей работы именно как петербургской компании?

– Несмотря на то что «Вертекс» – игрок федерального рынка, мы гордимся, что наша родина – Петербург. Именно в нашем городе мы построили инновационно-производственный комплекс площадью более 56 000 м2

В октябре мы подписали договор о научном сотрудничестве с Центром им. Алмазова для разработки оригинальных комбинированных лекарственных препаратов для применения в кардиологии. Помимо потенциальной значимости для пациентов подобное сотрудничество повышает ценность компании в глазах сотрудников, укрепляет ее перспективы. 

Помимо программ развития карьеры сотрудников, управленческих талантов с этого года компания также активизировала направления привлечения молодых специалистов и стажировок для учащихся профильных вузов. 


  • Насколько, на ваш взгляд, объективна премия «Фонтанки»?

– «Фонтанка.ру» входит в число ключевых интернет-СМИ не только на Северо-Западе, но и по всей стране. Это авторитетный и оперативный источник информации. Думаю, многие начинают и продолжают день вместе с «Фонтанкой» и подписаны на нее в соцсетях и мессенджерах. Поэтому премия этого мощного интернет-ресурса – такой же масштабный и объективный проект. Она войдет в историю компании как одна из самых важных и почетных.

«Фонтанка» делает большое дело. Пожалуй, в городе нет премий, которые дают независимую оценку бизнеса в разных отраслях, опираясь на мнение читателей. При этом ничего не требуя с номинантов. 

Есть пожелание в будущем добавить номинацию для петербургских промышленников. Производственные компании, в том числе фармацевтические, активно развиваются, создают большое количество рабочих мест и вносят заметный вклад в экономическую мощь нашего города, благополучие наших граждан. Поэтому потенциально тысячи петербуржцев с удовольствием отдали бы за них свои голоса, а это еще одна возможность повысить интерес к премии.

Кто лучший в городе, решаешь ты! ГОЛОСУЙ!

Справка:

С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях премии в категории «Признание». Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.

18 октября стартовал новый этап премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.

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