Второй раз за три дня «Чижика» на Косыгина остановило ДТП

На проспекте Косыгина в очередной раз в ДТП попал трамвай «Чижик». Три дня назад, вечером 12 ноября, его подбили на перекрёстке с Индустриальным проспектом, а вечером 15 ноября – на перекрёстке с Передовиков.

«Чижик» влетел в бочину «Мерседесу», пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фото, автомобиль выезжал по пешеходному из дворов, предполагают горожане.

В пресс-службе ООО «Транспортная концессионная компания» «Фонтанке» подтвердили факт ДТП. Составлен европротокол, виновником признан водитель автомобиля.





Задержка трамвайного движения составила 24 минуты. На данный момент движение восстановлено.