Приезд Медведева закрыл для автомобилистов Коломну

На второй сцене Мариинского театра меньше чем через час состоится гала-открытие Восьмого петербургского международного культурного форума. Приезд высоких гостей вечером 15 ноября сначала расчистил прилегающие к улице Декабристов территории от машин, а потом сделал «красными» дороги всего микрорайона.

Концерт в Мариинке-2, который посвящен не только открытию форума, но и закрытию Театральной олимпиады – 2019, посетил ни много ни мало сам премьер-министр России — Дмитрий Медведев. Однако именитому петербуржцу не очень обрадовались те, кому в пятницу вечером нужно уехать или, напротив, вернуться в Коломну. Многим автовладельцам, которым «посчастливилось» припарковаться неподалеку от дома 34 по улице Декабристов, ко всему еще пришлось и искать свои машины, которые около 17 часов начали убирать с прилегающих улиц.

«Летают с мигалками», «сюда не едь» – это самые приличные комментарии, которыми свое стояние в пробках отмечают местные жители. «Яндекс.Пробки» дают в Коломне 9 баллов.





Концерт начнется в 19 часов и продлится около трех часов.